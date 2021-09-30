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SPK haftalık bülteni

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon lira, Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 170 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii AŞ'nin 17 milyon 935 bin lira bedelsiz...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 50 milyon lira, Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 170 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Sönmez Filament Sentetik İplik ve Elyaf Sanayii AŞ'nin 17 milyon 935 bin lira bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı.

Kurul, Doruk Faktoring AŞ'nin 98 milyon lira, Dünya Varlık Yönetimi AŞ'nin 500 milyon lira, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 500 milyon lira, Halk Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar 200 milyon lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 360 milyon lira, Fiba Faktoring AŞ'nin 426 milyon lira ve Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 100 milyon lira borçlanma araçları başvurusuna onay verdi.

SPK, Aura Portföy Yönetimi AŞ Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu ve KT Portföy Yönetimi AŞ Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması kararı aldı.

Osmanlı Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar veren Kurul, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere listeye alınma başvurusunu olumlu karşıladı. Kurul ayrıca Artı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesi'ne alınmasına karar verdi.

Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, Yakup Eken'e izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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