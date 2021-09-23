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SPK haftalık bülteni

AA / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aksa Enerji Üretim AŞ'nin 613 milyon 169 bin 118 lira bedelsiz sermaye artırımını, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ'nin 14 milyon 707 bin 51 lira iç kaynaklardan, 9 milyon 305 bin 92 lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aksa Enerji Üretim AŞ'nin 613 milyon 169 bin 118 lira bedelsiz sermaye artırımını, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme AŞ'nin 14 milyon 707 bin 51 lira iç kaynaklardan, 9 milyon 305 bin 92 lira Kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Vakıf Faktoring AŞ'nin 780 milyon lira, HSBC Bank AŞ'nin 3 milyar 600 milyon lira, Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 900 milyon lira, Yapı Kredi Faktoring AŞ'nin 830 milyon lira, Koç Finansman AŞ'nin 400 milyon lira, Çalık Holding AŞ'nin 500 milyon dolar, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin 1 milyar dolar borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi.

Cengiz Avcı hakkında Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ (ALBRK) pay piyasasında, Bertan Çolak, Özcan Kılıç Burak Kutun, Akın Güngör, Orhan Certel, Ali Ütebay, Abdullah Öztürk, Batuhan Aykurt, Ömer Faruk Kaya, Emine Kıvrak, Sena Kaya, Ahmet Yönet, Nilay Bahadır, Figen Bağzıbağlı, Şahibe Yalçınkaya, Batuhan Kara, Dzhoshkun Beyzat Aleydın, Kamil Dönmez, Serhat Ateşcidir hakkında Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (NIBAS) pay piyasasında yapılan işlemlerin incelenmesi sonucunda toplam 29 milyon 346 bin lira idari para cezası uygulanmasına kurulca hükmedildi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri
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