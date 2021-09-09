SPK haftalık bülteni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin 3,50 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ'nin 3,50 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı.

Kurul, Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 52 milyon 500 bin, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin de 161 milyon 115 bin lira bedelsiz sermaye artırımını onaylarken, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 250 milyon lira, Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 100 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyon lira ve İstanbul Faktoring AŞ'nin 100 milyon lira borçlanma araçları başvurusuna onay verdi.

SPK, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması kararı aldı. Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme Yapacak Şirketler Listesi" alınma talebini olumlu karşılayan Kurul, Galata Menkul Değerler AŞ'nin de dar yetkili aracı kurum statüsüyle emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmak üzere yeniden faaliyete geçme başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verdi.

Karakaş Atlantis Kıymetli Madenler Kuyumculuk Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ (şirket) ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, şirkete 26 bin 49 lira, Kamil Karakaş'a 26 bin 49 lira, Zeliha Elif Karakaş Zar'a 26 bin 49 lira, Melek Karakaş'a 26 bin 49 lira ve Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'ye 26 bin 49 lira idari para cezasının uygulanmasını kararlaştıran SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 83 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek
Bakan Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek
10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
10 aylık yasak sona erdi! Rusya, Antalya ve İzmir'den domates ile biber ithalatı yasağını kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Müge Anlı Düm Tek Tek Derya Baykal
Spor Cristiano Lionel Messi Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SPK haftalık bülteni - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 22:52:28. #1.15#

title