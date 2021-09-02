SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 13,87 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 13,87 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı.

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 13,87 liradan halka arz başvurusuna onay veren Kurul, Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 99 milyon lira bedelsiz sermaye artırımını, Denizbank AŞ'nin 25 milyar lira ve Güriş Holding AŞ'nin 400 milyon dolar borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Kurul, Oyak Portföy Yönetimi AŞ'nin yatırım danışmanlığı faaliyet izni ile yetki belgesi verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Azimut Portföy Yönetimi AŞ Art Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ Güney Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanması kararı aldı.

Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar AŞ ile ilgili yapılan incelemeler sonucunda, Faik Ulutaş'a 586 bin 969 lira, Mustafa Felekoğlu'na 46 bin 958 lira, Ahmet Kestek'e 46 bin 958 lira, ALB Menkul Değerler AŞ'ye 478 bin 846 lira, Raiffeisen Centro Bank AG'ye 769 bin 923 lira idari para cezasının uygulanmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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