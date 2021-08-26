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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 141 milyon 680 bin lira, İŞBİR Holding AŞ'nin 31 milyon 752 bin lira bedelsiz sermaye artırımını, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 435 milyon lira, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 150...

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 141 milyon 680 bin lira, İŞBİR Holding AŞ'nin 31 milyon 752 bin lira bedelsiz sermaye artırımını, Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 435 milyon lira, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 150 milyon lira bedelli sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Garanti Faktoring AŞ'nin 842 milyon lira borçlanma aracı başvurusunu onayladı.

Özkan Onur Tunalı, Ahmet Talaş, Fatih Şahin hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 39 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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