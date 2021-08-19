SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK'nın haftalık bülteni yayınlandı.

Kurul, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arzına onay verdi.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 11 milyon 664 bin lira, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 39 milyon 600 bin lira bedelsiz sermaye artırımına onay veren kurul, Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 253 milyon 999 bin 999 lira bedelli sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 60 milyon dolar, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 361 milyon 99 bin lira, Akbank T.A.Ş'nin 40 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin ise 2 milyar 800 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onayladı.

Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat AŞ'ye 98 bin 194 lira, Özen Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık AŞ'ye 153 bin 708 lira, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'ye 92 bin 883 lira, Piramit Menkul Kıymetler AŞ'ye 5 milyon 765 bin 701,85 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştıran Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 52 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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