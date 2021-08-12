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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ALJ Finansman AŞ'nin 450 milyon lira, TEB Finansman AŞ'nin 765 milyon 75 bin lira borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralamanın 50 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ALJ Finansman AŞ'nin 450 milyon lira, TEB Finansman AŞ'nin 765 milyon 75 bin lira borçlanma aracı ihracı başvurusunu ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralamanın 50 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracını onayladı.

Kurul ayrıca, Denge Yatırım Holding AŞ'ye toplam 114 bin 924 lira ve Mustafa Uğur Bayraktar'a 140 bin 874 lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 50 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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