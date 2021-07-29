SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 17 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 17 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, QUA Granite AŞ'nin 120 milyon lira, Gentaş AŞ'nin 46 milyon lira ve Turk İlaç ve Serum AŞ'nin 84 milyon 755 bin lira tutarında bedelsiz, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 555 milyon 353 bin 668 lira, ODAŞ Elektrik Üretim AŞ'nin 800 milyon lira ve Global Yatırım Holding'in 324 milyon 111 bin 590,07 lira tutarında bedelli sermaye artırım başvurularını kabul etti.

QUA Granite AŞ'nin 500 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı başvurusunu da onaylayan SPK, Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret AŞ'nin hisse başına 17 liradan halka arzına izin verdi.

SPK, Oyak Yatırım Menkul Değerler'e, Kervan Gıda AŞ paylarının ilk halka arzında dağıtım sırasında her bir yatırımcıya dahil olduğu grup içerisinde eşit ve adil davranılmaması ve izahnamede belirtilen dağıtım koşullarına uygun şekilde dağıtımın gerçekleştirilmemesi nedeniyle 46 bin 958 lira, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'e ise, bazı müşteri hesaplarında gerçekleştirilen açığa satış işlemleri neticesinde ortaya çıkan temerrütler sonucunda takas borcunun tevdi edilememesi, aynı payda alım yapan diğer müşterilerin takas alacaklarının gerçekleşmemesi ve buna bağlı olarak Aracı Kurum ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları arasında mutabakatsızlıkların ortaya çıkması nedeniyle 1 milyon 161 bin 27 lira idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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