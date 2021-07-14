SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının pay başına 15,80 liradan halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının pay başına 15,80 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının pay başına 15,80 liradan halka arzını, Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi ve Ticaretin 40 milyon 312 bin 500 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret'in 126 milyon lira, Global Yatırım Holdingin 150 milyon lira, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaretin 700 milyon lira, Zorlu Enerji Elektrik Üretimin 950 milyon lira, Vakıf Finansal Kiralamanın 500 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerlerin 1 milyar 858 milyon lira, Aydem Yenilenebilir Enerjinin 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Gedik Yatırım Menkul Değerlere toplam 2 milyon 873 bin 76 lira, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 12 Eylül 2019-21 Mayıs 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 16 kişiye toplam 12 milyon 52 bin 547 lira tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Ömer Tevfik Gökpınar, Fatih Gökpınar ve Fatih Gökpınar adlı şahıslar hakkında suç duyurusunun yapılmasına hükmeden kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 29 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

SPK, VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği'nin 8'inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, kısmi ve geniş yetkili aracı kurumlar tarafından yaptırılan sızma testleri sonucunda hazırlanan sızma testi raporlarının, en geç ilgili denetim döneminin bitimini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanarak Kurula gönderilmesine ve son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde, resmi tatil gününü takip eden ilk iş gününün son bildirim tarihi olmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu