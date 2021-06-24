SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin 6 liradan, VBT Yazılım AŞ'nin 12,48 liradan, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'nin ise 21 liradan halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin 6 liradan, VBT Yazılım AŞ'nin 12,48 liradan, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'nin ise 21 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bülteni yayınladı.

Kurul, E-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin 6 liradan, VBT Yazılım AŞ'nin 12,48 liradan, Kütahya Şeker Fabrikası AŞ'nin ise 21 liradan halka arzına onay verdi.

İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira, Denge Yatırım Holding AŞ'nin 250 milyon lira bedelli sermaye artırımını onaylayan Kurul, Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ise 13,5 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına da onay verdi.

Ak Finansal Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira, Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 330 milyon lira, Kent Faktoring AŞ'nin 117 milyon lira borçlanma araçları ihracı başvurusuna onay veren Kurul, QNB Finans Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihracını onayladı.

Kurul tarafından, Any Partners Bağımsız Denetim AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınmasına, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'nin Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin, Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu ve RE-PIE Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fon'un kuruluşlarına izin verilmesi taleplerinin, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere yaptığı başvurunun olumlu karşılanmasına karar verildi.

Verusa Holding AŞ'nin (VERUS) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle Doğan Gökesmer'e 7 milyon 683 bin 919,14 lira, Kenker Malgıt'a 2 milyon 63 bin 413,34 lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'ye ise kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bir müşteriye çerçeve sözleşmede belirlenenden daha yüksek kaldıraçla işlem yaptırılması nedeniyle 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdinde yapılan incelemeler sonucunda aracı kurum personeli Fatih Yeğenoğlu ve Engin Tozkoparan hakkında bazı yatırımcılara ait payların rızaları dışında aracı kurum menfaatine kullanılması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına ve söz konusu kişilerin yargılanması sonuçlanıncaya kadar tüm lisanslarının geçici iptal edilmesine karar veren Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 9 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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