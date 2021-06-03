SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odea Bank AŞ'nin 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Odea Bank AŞ'nin 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Merit Turizm Yatırım ve İşletme AŞ'nin 25 milyon 500 bin lira, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 500 milyon lira bedelli sermaye artırımına, Orge Enerji Elektrik Taahhüt AŞ'nin 30 milyon lira, Seyitler Kimya Sanayi AŞ'nin 19 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 100 milyon lira, Odea Bank AŞ'nin 4 milyar lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 3 milyar lira borçlanma araçları ihracı başvurusuna onay veren Kurul, Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM AŞ'ye ve Ser-Berker Bağımsız Denetim AŞ'ye müşteri kabulüne ilişkin olarak mevzuat hükümlerine uyulmaması nedeniyle toplam 93 bin 956 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 35 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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