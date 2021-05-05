SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 20 kişi ve 5 şirkete tedbir amacıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uyguladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, Vakıf Finansal Kiralama AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak 20 kişi ve 5 şirkete tedbir amacıyla borsalarda 6 ay geçici işlem yasağı uyguladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Vakıf Finansal Kiralama AŞ pay piyasasında 22 Nisan 2021- 4 Mayıs 2021 döneminde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca, 6 Mayıs 2021 tarihinden başlamak üzere 20 kişi ve 5 şirkete borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz