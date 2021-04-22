SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Sasa Polyester Sanayi AŞ'nin 290 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ'nin 91 milyon lira bedelli sermaye artırımını, Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 68 milyon 310 bin lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Hektaş Ticaret T.A.Ş'nin 232 milyon 428 bin 899 lira 86 kuruş lira iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 40 milyon lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

QNB Finans Finansal Kiralama AŞ'nin 2 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu ihracı, Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ'nin 400 milyon dolar Tahvil/Finansman Bonosu, Denizbank AŞ'nin 3 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Akbank T.A.Ş'nin 2 milyar dolar Tahvil/Finansman Bonosu/Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı başvurusunu kabul etti.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ(GEDZA) pay piyasasında 3 Eylül 2020-18 Eylül 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Serkan Akıncı'ya GEDZA pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması sebebiyle 215 bin 904 lira 20 kuruş idari para cezası verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Anıl Kırbıyık hakkında sahte banka dekontları düzenlenmesi ve kullanılması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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