SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 168 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 220 milyon lira ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin 130 milyon 650 bin lira bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzı onaylandı.

Kurul, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 485 milyon lira, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) 2 milyar lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 639 milyon 489 bin lira ve Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 350 milyon dolar finansman bonosu ihracını onayladı.

Bereket Varlık Kiralama AŞ'ye 20 milyar liraya kadar, Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liraya kadar sermaye piyasası ihracına izin verildi.

Kurul, Hasan Meşe'ye Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KLGYO) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılmasından dolayı 1 milyar 175 milyon 29 lira, Zeynep Şeyma Masca'ya 835 milyon 148 bin 2 lira, Ramazan Uslu'ya 817 milyon 467 bin 14 lira, Ahmet Selim Ay'a 555 milyon 86 bin 72 lira, Saime Esma Masca'ya 84 milyon 751 bin 38 lira ve Esra Masca'ya 63 milyon 612 bin 62 lira para cezası verdi.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız