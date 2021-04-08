SPK haftalık bülteni
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPK haftalık bülteni

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzını onayladı.

Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü
Mısır Başbakanı Medbuli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a D-8 teşekkürü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 168 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına, Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 220 milyon lira ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin 130 milyon 650 bin lira bedelli sermaye artırımına onay verdi.

Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 8,50-9,90 liradan ve Galata Wind Enerji AŞ'nin 5,06 liradan halka arzı onaylandı.

Kurul, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 485 milyon lira, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (TÜPRAŞ) 2 milyar lira, QNB Finans Faktoring AŞ'nin 639 milyon 489 bin lira ve Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin 350 milyon dolar finansman bonosu ihracını onayladı.

Bereket Varlık Kiralama AŞ'ye 20 milyar liraya kadar, Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin 400 milyon liraya kadar sermaye piyasası ihracına izin verildi.

Kurul, Hasan Meşe'ye Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (KLGYO) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılmasından dolayı 1 milyar 175 milyon 29 lira, Zeynep Şeyma Masca'ya 835 milyon 148 bin 2 lira, Ramazan Uslu'ya 817 milyon 467 bin 14 lira, Ahmet Selim Ay'a 555 milyon 86 bin 72 lira, Saime Esma Masca'ya 84 milyon 751 bin 38 lira ve Esra Masca'ya 63 milyon 612 bin 62 lira para cezası verdi.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 44 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Haydar Akar Meral Akşener Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Ozan Tufan Cenk Tosun Caner Erkin Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Pandemi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SPK haftalık bülteni - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 22:01:54. #1.15#
title