SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turizm Taşımacılık AŞ'nin pay başına 12 liradan, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin pay başına 16,46 liradan ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin pay başına 28 liradan halka arzını onayladı.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tureks Turizm Taşımacılık AŞ'nin pay başına 12 liradan, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin pay başına 16,46 liradan ve Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin pay başına 28 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Şeker Faktoring AŞ'nin 93 milyon lira, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 190 milyon lira, İş Finansal Kiralama AŞ'nin 3 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu ile Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracına onay verdi.

Fatih Karataş'a ve Özkan Kılıç'a noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın borsada bir başkasına hesabını kullandırmak suretiyle bu hesap üzerinden işlem yapılmasına imkan sağlanması gerekçesiyle sırasıyla 958 bin 581 lira ve 38 bin 308 lira para cezası veren Kurul, Şahin Karçığa, Fatih Karataş, Esra Güngör, Gülseren Uslu, Ferdi Büyük, Hakan Bayer ve Hasan Meşe hakkında ise SONME pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Kurul, Fatih Karataş'a 5 yıl, Şahin Karçığa, Esra Güngör, Gülseren Uslu, Ferdi Büyük, Hakan Bayer ve Hasan Meşe'ye ise 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 37 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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