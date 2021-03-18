SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

18.03.2021 20:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:17
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in pay başına 8,50 liradan halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in pay başına 8,50 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Deniz Faktoring'in 930 milyon lira, Garanti Filo Yönetim Hizmetlerinin 600 milyon lira, Vakıf Faktoringin 965 milyon lira, Oyak Yatırım Menkul Değerlerin 775 milyon lira, Arçelik'in 1 milyar dolar, Alternatifbank'ın 200 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusu ile Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in pay başına 8,50 liradan halka arzını onayladı.

Kurul ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 59 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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