SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 86 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 86 milyon 600 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 300 milyon lira, Tam Finans Faktoring AŞ'nin 219 milyon lira, PhillipCapital Menkul Değerler AŞ'nin 527 milyon lira, Pasha Yatırım Bankası AŞ'nin 300 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası AŞ'nin 3 milyar lira tutarındaki tahvil/finansman bonosu cinsinden borçlanma aracı ihracına izin verdi.

Kurul, Midas Menkul Değerler AŞ'nin dar yetkili aracı kurum olarak yetkilendirilmek suretiyle emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunmasına izin verilmesi başvurusunu onayladı.

Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ (NIBAS) pay piyasasında 20 Ağustos 2019-13 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan 14 kişiye 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunulmasına ve 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulun V-101.1 Bilgi Suistimali Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine, Kurul'un 13 Eylül 2019 tarihli kararı uyarınca haklarında daha önce 6 ay geçici işlem yapma yasağı getirilen yatırımcılara ilişkin olarak ise Kurul'un V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 6/3 maddesi uyarınca söz konusu 6 ay işlem yapma yasağı süresinin 2 yıllık süreden düşülmesine karar verildi.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 43 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu