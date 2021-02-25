SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

25.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:46
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AG Anadolu Grubu Holding'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), AG Anadolu Grubu Holding'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK Haftalık bültenine göre kurul, Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 250 milyon 300 bin 150 lira, Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş'nin 57 milyon 173 bin 250 lira, Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'nin de 317 milyon lira bedelli sermaye artırım başvurusunu, Ak Faktoring'in 109 milyon, Tarım Kredi Holding'in 303 milyon lira, AG Anadolu Grubu Holding'in 1 milyar lira, Eko Faktoring'in 169 milyon 500 bin lira ve Creditwest Faktoring'in 167 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Eren Bağımsız Denetim'e 54 bin 94 lira, MGI Bağımsız Denetim'e 61 bin 922 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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