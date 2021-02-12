SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

12.02.2021 22:11 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:14
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişi hakkında 15 Şubat tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 kişi hakkında 15 Şubat tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde şunlar kaydedildi:

"Kurul Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ (JANTS) pay piyasasında 17 Aralık 2020 - 10 Şubat 2021 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki "ÖLÜMÜNE JANTS" adlı grup ile "@gokhankral001" adlı Twitter hesabı üzerinden, takipçilerine JANTS payı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Gökhan Özdek adlı şahıs ile söz konusu sosyal medya uygulamasına üye olmak veya söz konusu payda bu şahıslarla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan, Abdulkadir Özdek, Aytekin Özdek, Emin Özdek, Erhan Aylar, Esalettin Özdek ve Haşim Ünver hakkında 15 Şubat tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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