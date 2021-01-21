SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Akdeniz Yatırım Holding'in 82 milyon 730 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusuna, Şeker Yatırım Menkul Değerler'in 100 milyon lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira, Türk Ekonomi Bankası'nın 1 milyar lira, Fibabanka'nın 5 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansman'ın 340 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 200 milyon lira, Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar, VakıfBank'ın 1 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna, TF Varlık Kiralama'nın 15 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine, sahipliğe ve alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.

SPK, Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri'nin 27 milyon 500 bin lira tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7 milyon 750 bin lira olan çıkarılmış sermayesinin toplam 3 milyon 750 bin lira satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı şirketin yönetim kurulu başkanı Bülent Çobanoğlu'na tahsisli olarak satılacak olan B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasını kararlaştırdı.

Suç duyuruları ve idari para cezaları

İnfo Yatırım Menkul Değerler pay piyasasında 18 Eylül 2019-27 Eylül 2019'da gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Ronayı Umut Kızılay hakkında 69 bin 834,38 lira idari para cezası uygulanması kararı alan SPK, Marka Yatırım Holding pay piyasasında 23 Mayıs 2017-23 Şubat 2018'de gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan, "piyasa dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere Mine Tozlu Sineren, İbrahim Sineren, Serhan Türkoğlu, Serdar Mendi, Gökhan Karatün, Nurullah Karahan, Atilla Altay, Onur Altın, Oktay Argındoğan, Onur Ateş, Volkan Atmaca, Sezen Göksügür, Abdurrahman Sinanoğlu,

Ayşe Öztürk, Can Serkan Karatün hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, söz konusu 15 kişi ve Erkan Öztop adlı şahıs hakkında borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesini de kararlaştırdı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK ayrıca, Kurul'un II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak yapılan değerlendirmede, tebliğ kapsamında, kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde, payları Borsa İstanbul AŞ (BİAŞ) Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören halka açık ortaklıklar ile Kurul karar organının iSPK. II-17.6 (15 Ekim 2020 tarihli ve 64/1284 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca fiili dolaşım oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu'na (PÖİP) alınan ortaklıkların sistemik önemlerine göre piyasa değerleri ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerleri dikkate alınarak 2021 yılı için dahil oldukları grupları belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu