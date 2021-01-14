SPK haftalık bülteni
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SPK haftalık bülteni

14.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:28
SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin pay başına 16,10 liradan halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin pay başına 16,10 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Global Menkul Değerler AŞ'nin 150 milyon lira, Koç Finansman AŞ'nin 400 milyon lira, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama AŞ'nin 133 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama AŞ'nin pay başına 16,10 liradan halka arzını onayladı.

Creditwest Faktoring AŞ paylarının alım-satımına ilişkin yapılan inceleme sonucunda Reyhan Sütşurup ve Simge Sütşurup adlı şahıslara toplam 187 bin 832 lira, Osmanlı Yatırım Menkul Değerlere 2 milyon 332 bin 636 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren SPK, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda Hüseyin Ulaş Canbaz hakkında suç duyurusunun yapılmasına ve bu şahsın Düzey 2 Lisansının bugünden itibaren sürekli olarak iptal edilmesini kararlaştırdı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 51 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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