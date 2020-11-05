SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 496 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kiler Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı'nın 496 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 496 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Ulusal Faktoring'in 200 milyon lira, Orfin Finansman'ın 400 milyon lira, PhillipCapital Menkul Değerler'in 287 milyon 720 bin lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu