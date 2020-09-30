SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Anadolubank'ın 1 milyar 800 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Anadolubank'ın 1 milyar 800 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Anadolubank'ın 1 milyar 800 milyon lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Şeker Finansal Kiralama pay piyasasında 24 Şubat 2020-31 Mart 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler

ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Ali Ziya Sesel'e 421 bin 238,44 lira, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık pay piyasasında 14 Kasım 2019-21 Kasım 2019 döneminde gerçekleştirilen

işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Akdere İnşaat Turizm'e 15 milyon 183 bin 465,62 lira, Ahmet Can Teoman'a 1 milyon 179 bin 701,66 lira, Hakan Bahadır'a 5 milyon 307 bin 288,24 lira, Filiz Kumru'ya 491 bin 568,42 lira, Poyraz Teoman'a 722 bin 2,92 lira, Net Holding pay piyasasında 22 Mayıs 2020- 5 Haziran 2020 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda Harun Kahraman'a 1 milyon 175 bin 29 lira, Ersu Meyve ve Gıda Sanayi pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Akman Holding'e 46 bin 958 lira, Reysas Taşımacılık ve Lojistik Ticaret ile Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda Egemen Döven'e toplam 93 bin 916 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kader Emine Özgen'e kuruldan izin alınmaksızın sermaye

piyasası faaliyetinde bulunulması nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran SPK, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 34 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu