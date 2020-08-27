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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar TL nominal ihraç tavanlı Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım- Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracına ve TF Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar TL nominal ihraç tavanlı olmak üzere Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve...

SPK haftalık bülteni
27.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:37

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar TL nominal ihraç tavanlı Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım- Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracına ve TF Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar TL nominal ihraç tavanlı olmak üzere Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 200 milyon lira nominal ihraç tavanı olmak üzere Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihracına, Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 50 milyon lira nominal ihraç tavanlı olmak üzere Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası ihracına, Bereket Varlık Kiralama AŞ'nin 15 milyar TL nominal ihraç tavanlı Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım- Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracına ve TF Varlık Kiralama AŞ'nin 5 milyar TL nominal ihraç tavanlı olmak üzere Yönetim Sözleşmesine, Sahipliğe ve Alım-Satıma Dayalı Kira Sertifikası ihracına onay verildi.

Yükselen Çelik AŞ'nin iç kaynaklardan 43 milyon 310 bin lira bedelsiz sermaye artırımı onaylanırken, Kurul, Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 120 milyon lira tutarında bedelli sermaye artırımını kabul etti. Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından ihraç edilecek paylar şirketin mevcut ortakları Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ ile D Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret AŞ tarafından satın alınacak.

Kurul, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar 400 milyon liralık, Denizbank AŞ'nin de 25 milyar liralık Tahvil/Finansman Bonosu türündeki ihracına onay verdi.

Yeni faaliyet izinleri

SPK bültenine göre, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ Tarım Hayvancılık ve Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

Ayrıca Oyak Portföy Yönetimi AŞ'nin Oyak Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına kararlaştırıldı.

Kervansaray Yatırım Holding AŞ'nin özel durum açıklamalarına ilişkin olarak yapılan inceleme sonucunda, çeşitli tutarlarda idari para cezalarının uygulanmasına karar verildi.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi AŞ (EGPRO) pay piyasasında 13.11.2019-22.11.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, Halide Atay ve Veysi Atay'a çeşitli tutarlarda idari para cezası uygulandı.

Bazı internet siteleri için işlem başlatıldı

Kurul haftalık bültenine göre, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (Şirket) 350 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'ye yükseltilmesini de içeren şirket esas sözleşmesinin 6, 11, 28 ve 34'üncü maddelerinin değiştirilmesi için hazırlanan tadil metnine Kurulca uygun görüş verilmesi talebine ilişkin olarak; şirket esas sözleşmesinin 6, 11 ve 28 nolu maddelerinin değiştirilmesine şirketin talebi doğrultusunda, 34'üncü maddenin ise 28'inci maddede düzenlendiği ve mükerrer olduğu dikkate alınarak esas sözleşmeden çıkarılacak şekilde uygun görüş verilmesi kararlaştırıldı.

Referans Menkul Değerler AŞ'nin faaliyet izinlerinden tamamen feragat etme başvurusunun olumlu karşılanmasına ve sahip olduğu yetki belgesinin iptal edilmesine karar verildi.

Deniz Portföy Yönetimi AŞ'nin 50 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 10 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 17 milyon TL'ye artırılmasına izin verilmesi talebi olumlu karşılandı.

Ak Portföy Yönetimi AŞ ve İş Portföy Yönetimi AŞ'nin bazı fon tasfiye taleplerine de onay verildi.

Kaynak: AA

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