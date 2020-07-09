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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni
09.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:12

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Mega Polietilen

Köpük Sanayi ve

Ticaret'in 13 milyon 221 bin 450,25 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 milyar lira, Gelecek Varlık Yönetiminin 900 milyon lira, ICBC Turkey Bank'ın 350 milyon lira, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret'in 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

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Değerler'e toplam 231 bin 812,5 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 40 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No'lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde

2020/253 Esas No'lu davalarda SPK'nın "Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma

yükümlülüğü kapsamında, Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan'ın Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy

haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün

kabulüne karar verilmiştir. " kararının durdurulduğunu anımsatan kurul, Ankara 15. İdare Mahkemesi nezdinde devam eden davaların

tamamında, anılan SPK Kararı'nın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talepler reddedildiğinden Ertan Sayılgan ve Selim

Sayılgan'ın şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13/4

maddesi kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA

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