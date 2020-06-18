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SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar 700 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni
18.06.2020 21:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:26

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar 700 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Akiş Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 124 milyon 608 bin lira, San-El Mühendislik

Elektrik Taahhüt Sanayi

ve Ticaret'in 5 milyon 30 bin 333 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar 700 milyon lira, Şeker Faktoring'in 71 milyon lira, Şeker Finansal Kiralama'nın 86 milyon lira, Mapa İnşaat ve Ticaret'in 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Pasha Yatırım Bankası AŞ Tarfin Varlık Finansman

Fonunun 100 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı

menkul kıymet ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret pay piyasasında 27 Ağustos 2019- 4 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 1 milyon 917 bin 162 lira idari para cezası uygulanmasına, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve 38 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

SPK ayrıca Uluslararası Değerleme Standartları'nın muhtelif hükümlerine aykırılık tespit edilen sermaye piyasası mevzuatı

kapsamındaki değerleme raporlarında değerleme uzmanı olarak imzası bulunan 1 kişinin sahibi olduğu 410021 no.lu

Gayrimenkul Değerleme Lisansı'nın iptal edilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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