HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Finansal Kiralamanın 2 milyar 277 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteni
11.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:38

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Finansal Kiralamanın 2 milyar 277 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret'in 9 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Atılım Faktoring'in 76 milyon lira, Doruk Faktoring'in 128 milyon lira, Deniz Finansal Kiralamanın 2 milyar 277 milyon lira, Lider Faktoring'in 130 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Serve Film Prodüksiyon Eğlence AŞ'nin 55 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 11 milyon 559 bin 492,45 lira tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul

AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve nominal

değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda

artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı şirket'in ortağı Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılacak olan A ve B grubu paylara

ilişkin ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebinin, Borsa'da işlem sırası bulunmayan A grubu imtiyazlı payların da, B grubu paylar için Prosedür çerçevesinde belirlenecek

(baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) satış fiyatı üzerinden Borsa'da satılması, Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru

sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay

satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve

fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına, Veysi Kaynak tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)

nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK'ya bilgi verilmesine karar verdi.

SPK ayrıca Serve Film Prodüksiyon Eğlence AŞ'nin 786 bin 209 adet (A) grubu imtiyazlı paylarının Veysel Kaynak tarafından

devralınması nedeniyle doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası

Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Kurulun II-23.2. sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Şirket'in

aktifinde bulunan ve yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik

Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'ye ait payların tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile şirketin yüzde 100 bağlı

ortaklığı olarak yeni kurulacak Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirketine devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek

kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine Kurul tarafından onay verilmesi talebinin olumlu

karşılanmasına karar veren SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kanun kapsamına

alınmak üzere Kurula başvurmuş olan Türkiye Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin yönetim kontrolüne sahip olduğu

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle kanun kapsamına alınmasını kararlaştırdı.

İdari para cezaları ve yaptırımlar

Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı'na toplam 107 bin 577 lira ve 1 kişiye 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası

uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Ekonomi
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda! Ekonomi
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir Ekonomi
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Ekonomi
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Ekonomi
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Yurt dışı tarifeli yolcu uçuşları yeniden başladı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Son Dakika: Çiftçilere 780 milyon lira hasar tazminatı ödenecek
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Yeni düzenlemeyle aile bireyleri şehirler arası otobüslerde yan yana oturabilecek
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Kaz Dağları'nın altın mantarı köylünün gelir kapısı oldu
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Türkiye'de bir ilk! İstanbul Havalimanı'nda yolcular yiyecek içecek siparişlerini QR koduyla verecek
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Zara'nın sahibi İnditex, tarihinde ilk kez zarar etti
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Yerli İHA'mız TB2, 200 bin saat uçarak rekor kırdı
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Turizmcilerin gözü kulağı bu haberde! Avrupalılar yasak kalkar kalkmaz Türkiye'yi tercih etti
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Son Dakika: THY'nin yurt dışı uçuşları yarın başlıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm tesislerinin açılışı için 1 Temmuz'u işaret etti
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Elektrik ve doğal gaz faturalarına afet ertelemesinde gecikme maliyetini Bakanlık karşılayacak
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
Son Dakika: Fed, faiz oranlarını yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Kenan Doğulu Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Bakan Ankara Haziran
Şu an buradasınız: SPK haftalık bülteni - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:22:55. #1.15#
title