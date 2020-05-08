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SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
08.05.2020 19:18 | Son Güncelleme: 08.05.2020 19:18

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deva Holding pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deva Holding pay piyasasında meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar

hareketlerine ilişkin olarak 5 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar

verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Deva Holding pay piyasasında 16 Nisan 2020 - 29 Nisan 2020 döneminde meydana gelen olağan dışı fiyat ve miktar

hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, "@derinhisse" adlı Twitter hesabı ve "www.derinhisse.com" adlı

internet sitesi üzerinden yatırımcıları yönlendirmeye yönelik, yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Önder

Tavukçuoğlu adlı şahıs ile Gökhan Durak, Sadık Uslular, Ali Sırlı ve Volkan Yazgı şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerle 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu'nun "Piyasa dolandırıcılığı" başlıklı 107 nci maddesinin 2'nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair

makul şüphe bulunması nedeniyle söz konusu kişiler hakkında 11 Mayıs 2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar

verdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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