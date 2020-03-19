SPK haftalık bülteni Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar, Vestel Elektronik Sanayi

ve Ticaret'in 750 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Ak Yatırım Menkul

Değerler'in 50 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantını, Aktif Bank Sukuk Varlık

Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki alım satıma dayalı kira

sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 26 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA