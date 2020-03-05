SPK haftalık bülteni

05.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:02

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ING Bank'ın 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, AG Anadolu Grubu Holding'in 1 milyar lira, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 460 milyon lira, ING Bank'ın 4 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Nurol Varlık

Kiralama'nın 500 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Kurul ayrıca Turkcell İletişim Hizmetlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak

Nail Olpak, Afif Demirkıran ve Tahsin Yazar'ın atanmasını, yönetim kurulu üyeliğine atanan kişilerin, yerlerine şirket genel

kurulunca mevzuata uygun bağımsız üyeler seçilinceye veya yerlerine kurulca başka bağımsız üyeler atanıncaya kadar

görev yapmalarını kararlaştırdı.

SPK, "Emeklilik Yatırım

Fonlarına İlişkin Rehber" in; "5.2. Nemalandırma" başlıklı maddesine (f) bendi olarak "Üzerinde haciz bulunan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak tahsil edilen katkı payı tutarlarının nemalandırılmaksızın

doğrudan katılımcı, işveren veya sponsor tarafından tercih edilen emeklilik yatırım fonlarında yatırıma yönlendirilmesi

mümkündür." hükmün eklenmesine karar verdi.

Kaynak: AA