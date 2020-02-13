SPK haftalık bülteni

13.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:46

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alarko Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 53 milyon 749 bin 206 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı,

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 53 milyon 749 bin 206 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, HUB Girişim Sermayesi

Yatırım Ortaklığı'nın 10 milyon lira, Özbal Çelik Boru Sanayi

Ticaret ve Taahhüt'ün 14 milyon 80 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler'in 50 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Yatırım Varlık

Kiralama'nın 300 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu, Ak Yatırım

Menkul

Değerler'in 50 milyon lira tutarındaki yatırım kuruluşu varantı başvurusunu onayladı.

Kurul, Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda 2 kişiye toplam 2 milyon 432 bin 713,96 lira, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 5 kişiye toplam 3 milyon 424 bin 272,06 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK, ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Türkiye

Finansal Raporlama Standardı 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı'nda (TFRS 10) yapılan değişiklik ile getirilen ve 31 Aralık 2013

tarihinden sonra başlayan raporlama dönemi finansal tablolarından itibaren geçerli olan yatırım işletmesi konsolidasyon istisnası

uygulamasında tereddütler yaşanması nedeniyle yatırım işletmesi tanımına ilişkin olarak "Yatırım yönetimi hizmeti sunmak amacıyla bir veya birden fazla yatırımcıdan fon elde etmek", "Yatırımcılarına, iş amacının fonları yalnızca sermaye kazancı veya yatırım geliri ya da her ikisini birden elde etmek

üzere yatırım yapmak olduğunu taahhüt etmek", "Yatırımlarının tamamının (veya tamamına yakınının) performansını gerçeğe uygun değer esası üzerinden

ölçmek ve değerlemek" unsurlarının tamamının sağlanmasının gerektiği açıklamasında bulunan kurul, "Birden fazla yatırıma sahip olma", "Birden fazla yatırımcıya sahip olma", "İlişkili tarafı olmayan yatırımcılara sahip olma", "Öz kaynak veya benzeri paylar şeklinde ortaklık paylarına sahip olma", unsurlarının ise yatırım işletmesinin belirgin özelliklerinin taşınıp taşınmadığı değerlendirilirken dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

SPK, "Yatırım Fonlarına İlişkin

Rehber"in (Rehber), "Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmasına, kurulun, i-SPK.48.6 (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın (b) bendinde yer alan "Portföydeki mevcut



girişim şirketinin şirket merkezinin yurt dışına taşınması halinde, bu şirketin paylarına yapılan yatırımın da (a) bendi kapsamında



değerlendirilmesine" ifadesinin "Portföydeki mevcut girişim şirketinin operasyonel faaliyetlerini büyütmek amacıyla şirket merkezini

yurt dışına taşımak ve/veya yurt dışında yeni bir şirket kurmak suretiyle faaliyetlerine devam etmesi halinde, bu şirketin paylarına



yapılan yatırımın (a) bendi kapsamında değerlendirilmemesine" şeklinde değiştirilmesini kararlaştırdı.

Kurul ayrıca "Kurulumuzun i-SPK.52.5 (01.03.2018 tarihli ve 9/316 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın (b) bendinde yer alan 'Portföydeki mevcut

girişim şirketinin şirket merkezinin yurt dışına taşınması halinde, bu şirketin paylarına yapılan yatırımın da (a) bendi kapsamında



değerlendirilmesine' ifadesinin 'Portföydeki mevcut girişim şirketinin operasyonel faaliyetlerini büyütmek amacıyla şirket merkezini

yurt dışına taşımak ve/veya yurt dışında yeni bir şirket kurmak suretiyle faaliyetlerine devam etmesi halinde, bu şirketin paylarına



yapılan yatırımın (a) bendi kapsamında değerlendirilmemesine' şeklinde değiştirilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA