SPK haftalık bülteni

23.01.2020 21:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 21:36

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar, Akbank'ın 2 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Çemaş Döküm Sanayi'nin 237 milyon lira, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ'nin 4 milyon 900 bin lira tutarındaki bedelli sermaye artırımının onaylanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Sümer Faktoring'in 90 milyon lira, Pasha Yatırım Bankası'nın 300 milyon lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 160 milyon lira, Mercedes-Benz Finansman Türk'ün 1 milyar 500 milyon lira, Ziraat Bankası'nın 4 milyar dolar, Akbank'ın 2 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracına onay verdi.

Yeni faaliyet izinleri

SPK, Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin

verilmesi talebini olumlu karşıladı.

Ayrıca Kurul tarafından, Ziraat Portföy Yönetimi AŞ'nin, Ziraat Portföy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu ve

Ziraat Portföy BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun kuruluşlarına izin verilmesi talebi de olumlu karşılandı.

Para cezası ve suç duyuruları

Kurul tarafından yapılan incelemeler sonucunda Report Bağımsız Denetim AŞ'nin, incelemede tespit edilen mevzuata aykırılıklar nedeniyle 62 bin 980 lira, bir kişinin de aynı gerekçelerle 24 bin 672 lira idari para cezası ödemesine karar verildi.

Bahar Menkul Değerler Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda şirkete, "Müşterilerle usulüne uygun olarak çerçeve

sözleşme imzalanmaması", "Faaliyetlerle uyumlu şekilde müşteri emirlerinin

alımı ve gerçekleştirilmesi ile iç denetim

biriminin çalışma usul ve esaslarına ilişkin

güncel yazılı prosedür oluşturulmaması" ve "Birim yöneticisinin gerekli eğitim ve lisans

şartına sahip olmaması" nedeniyle 114 bin 924 lira idari para cezası verildi.

Lisans ve Yetki Belgesi iptalleri

Fokus Gayrimenkul Değerleme AŞ, SPK tarafından, yapılan incelemede tespit edilen hususların değerlendirilmesi



sonucunda, sermaye piyasasında gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilen şirketler listesinden çıkarıldı.

SPK, 21 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası

uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdiğini de duyurdu.

Kaynak: AA