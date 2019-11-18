SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 6 kişi hakkında geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret pay piyasasında 31 Ekim 2019-13 Kasım 2019 döneminde
meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
Kurul ayrıca Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında 30 Eylül 2019-13 Kasım 2019
döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle yarından başlamak üzere 6
ay süreyle Global Menkul Değerler unvanlı yatırım kuruluşunun Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret pay piyasasında müşterilerinden internet
üzerinden emir kabul etmesinin yasaklanmasına ve 2 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.