SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Naturel Yenilenebilir

Enerji Ticaret'in pay başına 5,80 liradan halka arzını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Naturel Yenilenebilir

Enerji Ticaret'in pay başına 5,80 liradan halka arzını, Merko Gıda Sanayi ve

Ticaret'in 4 milyon 667 bin 161 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Vakıf Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 5 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Ak Yatırım Menkul Değerler'in 1 milyar 50 milyon lira, Aktif Yatırım Bankası'nın 1 milyar lira, Anadolubank'ın 600 milyon lira, Çağdaş Faktoring'in 180 milyon lira, Başkent Elektrik Dağıtım'ın 1 milyar lira ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın 600 milyon dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Şeker Yatırım Menkul

Değerler'e 30 bin 961 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca Trabzonspor Sportif Yatırım ve

Futbol İşletmeciliği'nin esas sözleşmesinin; 6 ve 7'inci maddelerine ilişkin tadil

tasarılarını şirket talebi doğrultusunda uygun gördü.

Kaynak: AA