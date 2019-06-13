SPK haftalık bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Derlüks Deri Sanayi ve

Ticaret AŞ'nin halka arzını pay başına 2,66 liradan onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Derlüks Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzını pay başına 2,66 liradan onaylanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca, Halk Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 70 milyon lira, Garanti Yatırım Ortaklığı

AŞ'nin 1 milyon 500 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu da onayladı.

Kurul, Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 455 milyon lira, Zorlu Faktoring AŞ'nin 179 milyon 800 bin lira, Eko Faktoring AŞ'nin 165 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı ve Aktif Bank Sukuk

Varlık Kiralama AŞ'nin 40 milyon dolar tutarındaki ortaklığa dayalı kira sertifikası ihracı başvurusuna onay verdi.

Global MD Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu ve QNB Finans Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna izin veren kurul, Atlantik Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi AŞ ile ilgili yapılan inceleme sonucu 2 kişiye suç duyurusu ve suç ihbarında bulunulmasına karar verdi.

Kaynak: AA