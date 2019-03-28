SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 512 milyon 769 bin lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Erbosan Erciyas Boru Sanayii

ve Ticaret'in 14 milyon 780 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Oylum Sınai Yatırımlar'ın 1 milyon 708 bin 800 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Oyak Yatırım Menkul Değerler'in 290 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 1 milyar 512 milyon 769 bin lira, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler'in 425 milyon lira, Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 950 milyon lira, Vakıf Yatırım Menkul Değerler'in 600 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Aktif Yatırım Bankası

AŞ Turkcell Varlık

Finansman Fonunun 75 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı menkul

kıymet başvurusunu ve TF Varlık Kiralama'nın 5 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine,

sahipliğe ve alım-satıma

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, Venbey Yatırım Menkul

Değerler'e toplam 154 bin 917 lira, Işık Menkul Değerlere 26 bin 49 lira, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak Işıklar Holding'e 38 bin 308 lira, Usaş Yatırımlar Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 2 kişiye toplam 44 bin 814 lira, Bisaş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (BISAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 2 kişiye toplam 46 bin 282 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca, Şok Marketler Ticaret AŞ'nin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 30 Eylül 2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak

tüm aktif ve pasifiyle bir bütün halinde, sermayesinin ve oy haklarının yüzde 100'üne sahip olduğu Teközel Gıda Temizlik Sağlık Marka

Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'yi devralması suretiyle gerçekleştirecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak

hazırlanan duyuru metnine onay verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verildiğini bildirdi.

Kaynak: AA