SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) pay piyasasında 13 Kasım 2018-21 Kasım 2018

döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle bir kişiye 23 Kasım 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTALB) pay piyasasında 13 Kasım 2018-21 Kasım 2018

döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun birinci maddesi

çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, Sermaye Piyasası Kanununun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali

ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca bir kişiye 23 Kasım 2018 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı

uygulanmasını kararlaştırdı.