SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası AŞ ve Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun toplamda 4 milyar avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Türkiye Vakıflar Bankası TAO'nun 3 milyar avro, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin de 1 milyar avro tutarındaki "İpotek Teminatlı Menkul Kıymet" ihracı başvurusunu, Bereket Varlık

Kiralama AŞ'nin ise 2 milyar liralık Kira Sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.

İdari para cezaları

Kurul, Sanko Pazarlama İthalat İhracat AŞ'nin (SANKO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan

inceleme sonucunda, "arz ve talep ile fiyat hakkında yanıltıcı izlenim

uyandırdıkları" gerekçesiyle Ali Özkanat'a 155 bin 211 lira, Veli Berk Sun'a da 27 bin 47 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.

SPK ayrıca, Kervansaray Yatırım Holding AŞ ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, "örtülü olarak aktarıldığı tespit edilen

tutarın tahsil ve takibine yönelik olarak

gerekli işlemlerin yapılmaması" nedeniyle Ertan Sayılgan ve Zeynep Tümer'e 338 bin 88'er lira, Miray Ercan'a da 27 bin 47 lira idari para cezasının uygulanmasına karar verdi.