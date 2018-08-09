SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), VakıfBank'ın 20 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Seyitler Kimya Sanayinin 6 milyon 810 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Batısöke Söke Çimento

Sanayiinin 140 milyon lira, A.V.O.D Kurutulmuş Gıda

ve Tarım Ürünleri Sanayi

Ticaretin 45 milyon lira, Demisaş Döküm Emaye

Mamülleri Sanayinin 17 milyon 500 bin lira, Şeker Finansal Kiralamanın 5 milyon lira, Selçuk Gıda Endüstri

İhracat İthalatın 4 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, VakıfBank'ın 20 milyar lira, Lider Faktoring'in 200 milyon lira, Doruk Faktoring'in 127 milyon lira, Sarten Ambalaj Sanayi ve Ticaretin 100 milyon lira, Doruk Finansman'ın 67 milyon lira, Invest AZ Yatırım Menkul Değerler'in 10 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Halk Varlık Kiralama'nın 4 milyar lira tutarındaki sahipliğe dayalı kira

sertifikası başvurusunu onayladı.

-Suç duyuruları ve idari para cezaları

SPK, Destek Yatırım Menkul

Değerler'e 26 bin 49 lira para cezası uygulanmasına karar verdi. Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KILER) sermayesinin yüzde 85'ine tekabül eden payların

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. tarafından satın alınacağı yönünde şirket tarafından yapılan özel durum

açıklaması öncesinde ve sonrasında KILER pay piyasasında gerçekleştirilen bilgi suistimali niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu

bulunan 2 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştıran kurul bu kişiler hakkında 2 yıl süreyle borsalarda geçici

işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.