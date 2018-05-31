SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankasının 4 milyar 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının 4 milyon lira, Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının 400 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Hayat Varlık Yönetimin 400 milyon lira, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Bankasının 350 milyon lira, Başer Faktoringin 75 milyon lira, Ak Yatırım Menkul Değerlerin 550 milyon lira, Pasha Yatırım Bankasının 385 milyon lira, Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm

ve Ticaretin 110 milyon lira, Şeker Finansal Kiralamanın 150 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, Aktif Yatırım Bankası AŞ 4 No'lu Turkcell Varlık Finansmanı Fonunun 100 milyon lira tutarındaki varlığa dayalı

menkul kıymet ihracı başvurusunu ve Set Varlık Kiralamanın 900 bin lira tutarındaki sahipliğe dayalı

kira sertifikası başvurusuna onay verdi.

Yapı ve Kredi Bankasının 4 milyar 100 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onaylayan kurul, Bereket Emeklilik

ve Hayata 15 bin 292 lira, Qinvest Portföy

Yönetimine 9 bin 321 lira, İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak

yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 22 bin 407 lira ve Meksa Yatırım

Menkul Değerlere 26 bin 49 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.