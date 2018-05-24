SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Aselsan Elektronik

Sanayi ve Ticaret'in 140 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret'in 140 milyon lira, Özderici Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'nın 60 milyon lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, İş Finansal Kiralama'nın 45 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Mogan Enerji Yatırım Holding'in 90 milyon avro tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Avrasya Gayrimenkul

Yatırım Ortaklığı'na da 81 bin 141 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.