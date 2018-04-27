SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin pay başına 12,80-15,36 lira fiyat aralığından halka arzına onay verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul Beymen Mağazacılık A.Ş.'nin pay başına 12,80-15,36 lira fiyat aralığından, DeFacto Perakende

Ticaret A.Ş.'nin de pay başına 12,5-15 lira fiyat aralığından halka arzına onay verdi.

SPK, İş Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı A.Ş.'nin 45 milyon lira, Ulusoy Elektrik İmalat

Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 40 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Türkiye İş Bankası'nın 2 milyar avro, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın 750 milyon dolar, Lider Faktöring'in 165 milyon lira, Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret'in 100 milyon lira, Vera Varlık Yönetim'in 70 milyon lira, Sümer Faktoring'in 36 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul ayrıca Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme

sonucunda 1 kişiye 27 bin 47 lira para cezası uygulanmasına karar verdi.