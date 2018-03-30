SPK Haftalık Bülteni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Yapı ve Kredi Bankası'nın 7 milyar dolar, Fibabanka'nın 300 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler'in 224 milyon lira ve Parafinans Faktoring'in 60 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Tek-Art İnşaat Ticaret

Turizm Sanayi ve

Yatırımlar'ın 154 milyon 182 bin 881 lira tutarındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu, Ziraat Katılım Varlık

Kiralama'nın 500 milyon dolar tutarındaki yönetim sözleşmesine/alım satıma dayalı

kira sertifikası başvurusunu, Katılım Varlık

Kiralama'nın 300 milyon lira tutarındaki yönetim sözleşmesine

dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

Kurul, sosyal medya kullanarak, paylar hakkında "al" veya "tut" tavsiyelerinde bulunduktan sonra bu tavsiyeleri izleyen

ilk 5 iş günü içerisinde ilgili paylarda satım işlemi

gerçekleştirilmesi nedeniyle Fatih Akyüz adlı kişiye 27 bin 47 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bültende, Erdal Çapanoğlu, Zekeriya Uyar, Ahmet Naneci, Yasin Kaymak ve Faruk Türkdoğru adlı şahıslar tarafından

gerçekleştirilen faaliyetlerin incelenmesi sonucunda, bu kişiler hakkında SPK tarafından suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 17 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin 4'üncü fıkrası

uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.