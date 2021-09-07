SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi
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SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi

SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya yükseltildi.

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) belirlenen gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarife kapsamında, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya yükseltildi.

SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar kapsamında, birlik üyelerinin 2021'de baz alacağı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi güncellenirken, uygulama esasları aynen korundu.

Buna göre, 2021'de brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücreti imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 850 lira ile 1.193 lira arasında değişecek. Söz konusu tutar, arsalarda 1.110 lira ila 2 bin 150 lira arasında uygulanacak.

Değerleme ücreti, dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 871 lira, 101-500 metrekare arası değişenlerde ise 1.031 lira düzeyinde uygulanacak. Metrekaresi 20 bini aşan dükkan, plaza ve iş merkezi için değerleme ücreti 3 bin 438 liraya kadar çıkarken, yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için 4 bin 427 lira olarak alınacak.

Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için değerleme ücreti 738 liradan 793 liraya çıkarılırken, bu tutar metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için 990 lira düzeyinde belirlendi. Brüt metrekaresi 501'den fazla olan konut, ofis veya bürolara yönelik değerleme ücreti ise 1.188-2 bin 863 lira bandında değişiklik gösterecek.

Akaryakıt istasyonları için 5 bin 401 liraya revize edilen değerleme ücretleri, üretim, depolama, zirai ve sınai nitelikli yapılar için brüt metre karesine göre 777 lira ila 7 bin 90 lira arasında değişecek.

Değerleme ücreti, AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, motel, pansiyon, konaklama tesisi, kültür tesisi, kütüphane, sinema salonu, tiyatro salonu, sergi salonu, gösteri merkezleri, düğün salonları, nikah daireleri, dini ve askeri tesisler ile spor tesis ve kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için de brüt metrekaresindeki değişime göre 1.669 lira ila 8 bin 102 lira arasında olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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SPK, gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelledi - Haberler Ekonomi
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