SPK, emeklilik fonlarındaki sınırlamaları değiştirdi
SPK, fon portföyünün en fazla yüzde 20'si yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirme sınırlamaları uygulanmayacak.
04.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:47
SPK, fon portföyünün en fazla yüzde 20'si yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirme sınırlamaları uygulanmayacak.
Kaynak: Dunya.com