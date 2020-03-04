Haberler » Ekonomi » SPK, emeklilik fonlarındaki sınırlamaları değiştirdi - Ekonomi

SPK, emeklilik fonlarındaki sınırlamaları değiştirdi

SPK, fon portföyünün en fazla yüzde 20'si yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirme sınırlamaları uygulanmayacak.

04.03.2020 10:47 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:47
SPK, emeklilik fonlarındaki sınırlamaları değiştirdi

SPK, fon portföyünün en fazla yüzde 20'si yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarında, yüzde 10'u yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirme sınırlamaları uygulanmayacak.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler