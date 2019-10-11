SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gidilerek, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

11.10.2019 10:51
SPK, derecelendirme kuruluşları tebliğinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar tebliğinde değişikliğe gidilerek, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmeler ile Türkiye Varlık Fonuna bağlı alt fonlar ve portföyündeki işletmelere istisna getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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