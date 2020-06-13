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SPK'den iki tebliğde değişiklik

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ve Borçlanma Araçları Tebliği'nde bazı değişikliklere gidildi.

SPK'den iki tebliğde değişiklik
13.06.2020 09:41 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:44

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği ve Borçlanma Araçları Tebliği'nde bazı değişikliklere gidildi.

SPK tarafından Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına

dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu tebliğin 7'nci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendi şöyle değiştirildi:

"Kurulca izin verilen süre içinde geçerli olacak ihraç tavanı, kaynak kuruluşun son yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının iki katını aşamaz. Birden fazla kaynak kuruluş olması durumunda ise ihraç tavanı, kurucunun aktif toplamının iki katı veya kaynak kuruluşların devrettikleri varlıklar ile orantılı olarak esas alınacak aktif toplamlarının iki katından yüksek olanını aşamaz. İFK veya İFK'nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek VİDMK'lar için bu limit uygulanmaz."

Aynı Tebliğin 29'uncu maddesine "(5) İFK'lar veya İFK'ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi esas alınır." fıkrası eklendi.

Tebliğin geçici 1'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "31 Aralık 2019" ibaresi de "31 Aralık 2021" olarak değiştirildi.

Borçlanma Araçları Tebliği'nde değişiklik

SPK tarafından, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 9'uncu maddesine, "(13) İpotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilecek borçlanma araçları için ihraç limiti uygulanmaz." fıkrası eklendi.

Aynı Tebliğin 12'nci maddesine ise "(6) İpotek finansmanı kuruluşlarınca yapılacak ihraçlarda birinci fıkrada yer alan oranlar 2021 yılı sonuna kadar sıfır olarak, 2022 yılbaşından itibaren ise birinci fıkrada yer alan oranların yüzde ellisi olarak esas alınır." fıkrası eklendi.

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu iki tebliğin hükümlerini, Sermaye Piyasası Kurulu yürütüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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