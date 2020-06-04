HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

SPK'dan yatırımcılara uyarı Açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinden kapalı gruplar kuran bazı şahısların yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı belirtilerek, "Bahsedilen...

SPK'dan yatırımcılara uyarı Açıklaması
04.06.2020 17:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:07

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinden kapalı gruplar kuran bazı şahısların yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı belirtilerek, "Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." uyarısı yapıldı.

SPK'dan yapılan açıklamada, kurulun gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, kurulca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin sürdüğü belirtildi.

Bu eylemde bulunanların aralarında, haklarında daha önce kurul tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma dahil pek çok fiilden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de olduğuna işaret edilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nda işlem ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, anılan düzenlemeler uyarınca "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacağının hükme bağlandığı vurgulandı.

Bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Kurulumuzca yapılan incelemelerde, sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin al yönünde verdiği tavsiye ile eşanlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları, böylelikle gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, yatırım kararlarının profesyonel kişilerin yardımıyla alınmasında fayda görüldüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Paylara ilişkin sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği, söz konusu gruplara dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı Ekonomi
ABD'de koronavirüsün etkisiyle son 11 haftada 42 milyon 626 bin kişi işsiz kaldı
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor Ekonomi
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı Ekonomi
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü Ekonomi
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor Ekonomi
Dün 366 lirayla son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen gram altın, bugün 370 liradan işlem görüyor
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık altın fiyatlarını değerlendirdi: Gram 365-380 TL arasında dalgalanacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan İran ve Irak gümrük kapıları yeniden açıldı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Kilosu 4.500 liraya satılan beyaz çaya yurt dışından sipariş yağıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yer gözlem uydusu gelecek yıl uzaya fırlatılacak
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
Otellerdeki mini kulüpler ve kreşler hizmet verecek
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Murat Kurum Donald Trump Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serel Yereli Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Jose Sosa İlhan Cavcav Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Antalya Resmi Gazete Donald Trump Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: SPK'dan yatırımcılara uyarı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:10:26. #1.14#
title