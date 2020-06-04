SPK'dan sosyal medyada 'piyasa dolandırıcılığı' açıklaması
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SPK'dan sosyal medyada 'piyasa dolandırıcılığı' açıklaması

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların...

SPK'dan sosyal medyada 'piyasa dolandırıcılığı' açıklaması
04.06.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:46

SERMAYE Piyasası Kurulu (SPK), Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile WhatsApp, Telegram gibi iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiğinin görüldüğü belirtildi.

SPK'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişiler arasında, haklarında daha önce SPK tarafından 'piyasa dolandırıcılığı', 'güveni kötüye kullanma' suçu dahil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu kaydedildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'Piyasa Dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçlarının düzenlendiğine dikkat çekilerek şöyle denildi: "Anılan düzenlemeler uyarınca, 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler' ile 'sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan' kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.Kurul tarafından yapılan incelemede, sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren kişilerin, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak, menfaat temin etme amacını taşıdığı belirtildi. Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin 'al' yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıklarına dikkat çekilerek, "Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir" denildi. 

Açıklamada "Bu çerçevede; paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği, söz konusu gruplara dahil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği, piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü hususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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