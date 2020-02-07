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SPK'dan sosyal medya uyarısı

SPK, sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı, söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği uyarısı yaptı.

07.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:29
SPK'dan sosyal medya uyarısı

SPK, sosyal medya mecralarında üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı, söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'Piyasa Dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği uyarısı yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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